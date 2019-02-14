В Госдуме оценили заявление Климкина о шансах россиян стать наблюдателями на выборах

«Я всегда подозревал, что Порошенко везде чудятся зеленые человечки, а Климкину инопланетяне. И сегодня мы получили практически официальное подтверждение диагноза министра иностранных дел Украины. Больше вопросов к его заявлениям быть не может», — сказал Белик.

По его словам, теперь на все заявления Климкина «нужно смотреть, делая поправку на марсиан, хоббитов и прочую нечисти, прописавшуюся в коридорах украинской власти».

Ранее Климкин заявил, что «у марсиан больше шансов наблюдать за президентскими выборами в стране», чем у российских наблюдателей.