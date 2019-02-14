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В Госдуме оценили заявление Климкина о шансах россиян стать наблюдателями на выборах 

RT на русском 2 часа назад
Фото: EPA
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что «у марсиан больше шансов наблюдать за президентскими выборами в стране», чем у российских наблюдателей.
«Я всегда подозревал, что Порошенко везде чудятся зеленые человечки, а Климкину инопланетяне. И сегодня мы получили практически официальное подтверждение диагноза министра иностранных дел Украины. Больше вопросов к его заявлениям быть не может», — сказал Белик.
По его словам, теперь на все заявления Климкина «нужно смотреть, делая поправку на марсиан, хоббитов и прочую нечисти, прописавшуюся в коридорах украинской власти».
Ранее Климкин заявил, что «у марсиан больше шансов наблюдать за президентскими выборами в стране», чем у российских наблюдателей.
В российском МИД заявили, что Россия намерена использовать своё право стать участником международного наблюдения за выборами президента на Украине.
RT на русском: последние новости
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Политика , Дмитрий Белик , Павел Климкин , МИД , Госдума , Севастополь
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