Президент России Владимир Путин, комментируя вывод американских войск из Сирии, отметил, что президент США Дональд Трамп достаточно активно работает над исполнением предвыборных обещаний, что в Штатах редко случается на практике.
"Что касается вывода американских войск, то мы знаем, что президент Соединенных Штатов Трамп достаточно активно работает над исполнением своих предвыборных обещаний, что весьма редко случается в политической жизни США на практике. Одним из этих обещаний был вывод войск американских из Сирии, но как было здесь только что отмечено, внутриполитическая ситуация складывается так, что не всегда ему удается достичь тех целей, которые он перед собой ставит. Что будет происходить дальше, мы не знаем, но на сегодняшний день мы констатируем, что больших изменений на территории нет", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Сочи.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что, если Белый дом не сменит курс, военные выведут значительную часть контингента из Сирии к середине марта, а полностью вывод будет завершен к концу апреля.
*Запрещённая в России террористическая организация