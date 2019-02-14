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Путин оценил результаты прошедших переговоров по Сирии в Сочи 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Переговоры по Сирии на саммите РФ-Турция-Иран в Сочи прошли в конструктивном ключе, были весьма обстоятельными, заявил российский президент Владимир Путин.
"Завершили весьма обстоятельные переговоры по Сирии. Они прошли в конструктивном и деловом ключе. Отмечу, что наши встречи в трехстороннем формате приобрели регулярный характер. Сегодня провели уже четвертый саммит. Столь плотная координация позволяет нам эффективно выстраивать работу, нацеленную на достижение долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской республике", — сказал Путин по итогам саммита.
"Вместе с партнерами определили ключевые направления дальнейшего взаимодействия в деле урегулирования сирийского кризиса. Достигнутые на этот счет договоренности нашли отражение в итоговом совместном заявлении", — добавил он.
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Политика , Ближний Восток , Владимир Путин , Сирия , Сочи
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