Путин оценил результаты прошедших переговоров по Сирии в Сочи

"Завершили весьма обстоятельные переговоры по Сирии. Они прошли в конструктивном и деловом ключе. Отмечу, что наши встречи в трехстороннем формате приобрели регулярный характер. Сегодня провели уже четвертый саммит. Столь плотная координация позволяет нам эффективно выстраивать работу, нацеленную на достижение долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской республике", — сказал Путин по итогам саммита.

"Вместе с партнерами определили ключевые направления дальнейшего взаимодействия в деле урегулирования сирийского кризиса. Достигнутые на этот счет договоренности нашли отражение в итоговом совместном заявлении", — добавил он.