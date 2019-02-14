В немецких СМИ рассказали, как Путин «загнал НАТО в угол»

Статья Кристофа Штильца для Die Welt представлена в пересказе «ИноТВ».

Автор материала уверен, что, несмотря на успехи НАТО, у альянса есть несколько слабостей. Штильц утверждает, что выходом из ДРСМД Путин смог загнать объединение «в угол».

При этом организация часто реагирует на угрозы с большим опозданием. В качестве примера приводится то, что военные НАТО недооценили стремление России к «территориальному переделу Европы».

Также автор отметил, что НАТО не смогло решить, что делать с Китаем и Ираком. Штильц пояснил, что возникает новая угроза гонки вооружений, поскольку Китай, Индия, Россия и США не заинтересованы в разоружении.

По мнению Штильца, Западу придется тратить большую часть налогов на военные нужды, что может усилить конкуренцию за бюджет и привести ко внутренним социальным конфликтам, в особенности в Германии.

Штильц предположил, что НАТО не хватает «стратегической дальнозоркости и разведданных», поскольку альянс оказался неподготовленным к отмене ДРСМД.

Автор считает, что российские ракеты средней дальности 9М729, якобы нарушающие условия ракетного договора, подрывают основы безопасности. Он уверен, что Россия может провести быструю атаку на Прибалтику и прикрыть наступление с помощью ядерного оружия.

«Окажут ли партнеры по альянсу поддержку балтийским странам в таком случае?», — задался вопросом Шильтц.

Он отметил, что поиск на этот вопрос может вызвать конфликт внутри НАТО, в чем якобы и заключается цель Путина.

Штильц, подводя итог, подчеркнул, что ответ НАТО на действия России потребует многомиллиардных вложений, так как организации нужны современная техника, инфраструктура и боеготовые крупные подразделения.

По мнению автора материала, США не станут размещать новое ядерное оружие в Европе, так как Вашингтон не хочет усиления конфронтации с Москвой.