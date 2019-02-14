Совет депутатов подмосковного Видного снял с должности его председателя Грудинина

Совет депутатов города Видное Ленинского района Московской области большинством голосов снял с должности его председателя Павла Грудинина. Об этом говорится в аккаунте совета "ВКонтакте".

"14 февраля совет депутатов города Видное большинством голосов снял с должности председателя совета Павла Грудинина. Среди причин указываются: наличие офшоров и иностранных активов, возобновление дела о незаконной передаче земель Совхоза им. Ленина под строительство жилых домов и коммерческой недвижимости, разочарование коллег— депутатов в его деятельности в качестве председателя, сокрытие реальных доходов при проведение антикоррупционной экспертизы, за систематическое нарушение регламента совета депутатов", — говорится в сообщении.

Новым председателем совета был избран Игорь Коршаков, который ранее входил в комиссию совета по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства.

Грудинин не стал комментировать ТАСС ситуацию.