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Совет депутатов подмосковного Видного снял с должности его председателя Грудинина 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совет депутатов города Видное Ленинского района Московской области большинством голосов снял с должности его председателя Павла Грудинина. Об этом говорится в аккаунте совета "ВКонтакте".
"14 февраля совет депутатов города Видное большинством голосов снял с должности председателя совета Павла Грудинина. Среди причин указываются: наличие офшоров и иностранных активов, возобновление дела о незаконной передаче земель Совхоза им. Ленина под строительство жилых домов и коммерческой недвижимости, разочарование коллег— депутатов в его деятельности в качестве председателя, сокрытие реальных доходов при проведение антикоррупционной экспертизы, за систематическое нарушение регламента совета депутатов", — говорится в сообщении.
Новым председателем совета был избран Игорь Коршаков, который ранее входил в комиссию совета по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства.
Грудинин не стал комментировать ТАСС ситуацию.
Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бинесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года". Параллельно с этим весной 2018 года начались судебные тяжбы с миноритариями "Совхоза" из-за переданных дочерней компании земель.
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Политика , КПРФ , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Видное
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