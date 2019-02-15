Vnmedia (Вьетнам): Россия запустила самую быструю ракету, способную уничтожить любую цель

«В 11:31 по московскому времени 6 февраля, на космодроме в Плесецке были проведены испытания межконтинентальной баллистической ракеты, использующей твердое топливо и оснащенной несколькими боеголовками. Поразив гипотетическую мишень на полигоне Кура на Камчатке (Дальний Восток России) миссия была объявлена успешной», — заявили в Министерстве обороны России.

«Запуск ракеты произведен для подтверждение возможностей и летных характеристик новой ракетной системы», — сказали в Министерстве обороны России.

PC-24 «Ярс» — одна из самых быстрых ракет в мире, не просто так ей дали прозвище «Сын сатаны». По сути, это модернизированная версия ракеты «Тополь-М».

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 способна нести несколько независимых боеголовок для поражения мишеней в обход систем ПРО на дальности до 12 тысяч километров.

«Ярс» рассчитан на оснащение шестью боеголовками, причем каждая боеголовка способна поражать различные цели. Длина ракеты 23 метра, диаметром два метра, максимальная дальность полета — 11 тысяч километров. Ракетная боеголовка состоит из четырех независимых боевых блоков. Мощность боеголовки составляет от 150 до 300 килотонн.

PC-24 «Ярс» — межконтинентальная баллистическая ракета нового поколения с крейсерской скоростью Маха 13+. Ракета «Ярс» внесла значительный вклад в создание российских стратегических ракетных сил для обеспечения национальной безопасности при любых изменениях международной обстановки.

«Ярс» рассчитан на «проникновение в любой ракетный щит», созданный в течение следующих 15-20 лет, благодаря более высокой скорости полета, чем у всех существующих ракет, а также способности менять направление. Испытание ракеты впервые было проведено 29 мая 2007 года.

«Россия не рассматривала вопрос о размещении ракет в Белоруссии в ответ на выход Вашингтона из Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», — заявил вчера журналистам посол Михаил Бабич . «Что касается размещения ракет в Белоруссии, этого не произойдет, потому что в этом нет необходимости», — сказал российский дипломат.

«У нас есть общий план обороны и безопасности двух стран, поэтому все наши обязательства по обеспечению безопасности, включая обязательства перед Белоруссией, конечно будут гарантированы», — подчеркнул Бабич.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили о выходе США из Договора о РСМД. Процесс займет 6 месяцев, начиная со 2 февраля. Вашингтон полон решимости выйти из договора, если Россия не изъявит желания соблюдать договор.