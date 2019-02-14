Трехсторонняя встреча в Сочи. Что обсудили Путин, Роухани и Эрдоган

На пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер подчеркнул, что они были "обстоятельные", и прошли "в конструктивном и деловом ключе".

"Столь плотная координация позволяет нам эффективно выстраивать работу, нацеленную на достижение долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской республике", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что партнеры определили "ключевые направления дальнейшего взаимодействия" по урегулированию сирийского кризиса.

Путин также отметил, что следующий, двенадцатый по счету, раунд консультаций по Сирии в Астане на уровне экспертов пройдет в конце марта — начале апреля "с участием делегаций стран гарантов сирийских сторон — правительства и оппозиции, а также представителей ООН ".

Сирию нужно освободить от всех террористов

Хасан Роухани отметил, что Сирию нужно освободить от террористов, действующих под любой вывеской, и с этим согласны все участники состоявшихся переговоров.

"Абсолютно все согласились и с тем, что снижение напряженности, а также присутствие сил стран-гарантов — это на временной основе. Идлиб является частью сирийского государства, надо провести очищение от террористов, и террористы под любым названием, под любой вывеской должны уйти из этой страны", — сказал Роухани.

Он подчеркнул, что необходимо продолжение переговоров, "снижение напряженности, продолжение мирного процесса и реформа основного закона, возвращение беженцев, обмен удерживаемых лиц и восстановление Сирии".

По словам президента Ирана, международное сообщество должно помочь САР в вопросе возвращения беженцев и начала восстановлении страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что вывод американских войск из Сирии не должен привести к вакууму власти на освобождаемых территориях и господству там террористов.

Он подчеркнул, что Анкара ожидает от партнеров по Астанинскому процессу содействия в том, чтобы не допустить создания террористического коридора на сирийско-турецкой границе.