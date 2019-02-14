Эрдоган опоздал на встречу с Путиным в Сочи

На встрече лидеры обсудят ситуацию в сирийском Идлибе

Глава нашего государства выразил уверенность, что страны-гаранты астанинского процесса смогут придать новый импульс нормализации обстановки в арабской республике. В том числе в рамках политико-дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога.

"Мы многое сделали вместе с вами, уважаемые друзья, проделали огромный путь. Знаю, мы все знаем, что работа была не простой. И сейчас она продолжается. Ещё не всё задачи решены. Но если мы будем работать также активно, также слаженно и будем искать компромиссы, то, безусловно, нас ждёт успех. И конечно мы очень рады возможности обменяться ситуацией в регионе в целом… ещё раз благодарю вас за то, что вы приняли возможность приехать в Россию. Спасибо", — сказал Владимир Путин.

Как пишут СМИ, Эрдоган опоздал на встречу с президентом России. Владимир Путин поздоровался с представителями турецкой делегации в зале, где должна пройти встреча, однако президента Турции в зале не оказалось. Эрдоган прибыл на встречу через пять минут после этого.