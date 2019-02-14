Путин встретился с Эрдоганом для обсуждения ситуации в Сирии

«Сегодня в Сочи нам предстоит провести четвертый саммит стран-гарантов астанинского процесса. Убежден, что мы сможем придать новый импульс нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике — как на земле, так и в рамках политико-дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога», — сказал Путин, передает ТАСС.

Об этом он заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

«Мы много сделали вместе с вами, уважаемый президент, проделали огромный путь», — обратился Путин, отметив, что эта работа была непростой, но она продолжается. По словам российского лидера, если работать активно, слаженно и искать компромиссы по ситуации в Сирии, то удастся достичь целей.

Он также предложил Эрдогану обменяться мнениями по ситуации в регионе в целом и поговорить о развитии двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдогана в ходе встречи будут обсуждать ситуацию в сирийском Идлибе.