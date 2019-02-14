Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин встретился с Эрдоганом для обсуждения ситуации в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Президент Владимир Путин выразил надежду, что саммит лидеров России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию даст новый импульс урегулированию в арабской республике.
«Сегодня в Сочи нам предстоит провести четвертый саммит стран-гарантов астанинского процесса. Убежден, что мы сможем придать новый импульс нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике — как на земле, так и в рамках политико-дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога», — сказал Путин, передает ТАСС.
Об этом он заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Мы много сделали вместе с вами, уважаемый президент, проделали огромный путь», — обратился Путин, отметив, что эта работа была непростой, но она продолжается. По словам российского лидера, если работать активно, слаженно и искать компромиссы по ситуации в Сирии, то удастся достичь целей.
Он также предложил Эрдогану обменяться мнениями по ситуации в регионе в целом и поговорить о развитии двусторонних отношений.
Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдогана в ходе встречи будут обсуждать ситуацию в сирийском Идлибе.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Опубликовано видео с поющими на борту частного самолета Дворковичем и Ткачевым Захарова предложила США ввести санкции против своих политиков Путин и Лукашенко вместе покатались на лыжах в Сочи
Комментарии32
Политика , Видео , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Иран , Сочи , Турция
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Болгария захотела российского вмешательства
В мире Статьи
Сильная турбулентность разнесла салон лайнера
Происшествия Общество
Зачем Порошенко притворяется Путиным
Украина В мире
Стала известна причина смерти Захарова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение