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Песков рассказал о травме Путина 

ТК «Звезда» + ещё 6 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время одного из захватов на тренировке по дзюдо лидер России повредил палец.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о спортивной травме Владимира Путина, которую президент получил на татами. Выяснилось, что во время одного из захватов на тренировке по дзюдо лидер России повредил палец.
«Это обычная травма, ничего страшного, даже не травма это», — сказал Песков.
Он добавил, что Владимир Путин чувствует себя хорошо и собирается на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а после планирует поиграть в хоккей.
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