Медведев: по Стратегии пространственного развития будет сформировано 12 макрорегионов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании Стратегии пространственного развития, по которой будут сформированы 12 макрорегионов.

"Именно на то, чтобы найти для каждого региона "точки роста", улучшить условия жизни в каждом регионе нацелена Стратегия пространственного развития, которую я подписал", — сообщил председатель правительства на Российском инвестиционном форуме.

По его словам, "Стратегия станет основой всех решений для развития субъектов Федерации и более детальной проработки Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры".