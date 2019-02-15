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Медведев: по Стратегии пространственного развития будет сформировано 12 макрорегионов 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании Стратегии пространственного развития, по которой будут сформированы 12 макрорегионов.
"Именно на то, чтобы найти для каждого региона "точки роста", улучшить условия жизни в каждом регионе нацелена Стратегия пространственного развития, которую я подписал", — сообщил председатель правительства на Российском инвестиционном форуме.
По его словам, "Стратегия станет основой всех решений для развития субъектов Федерации и более детальной проработки Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры".
"Стратегия предусматривает формирование 12 так называемых макрорегионов исходя из особенностей территорий", — уточнил глава кабмина.
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Политика , Личный счет , Экономика , Дмитрий Медведев
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