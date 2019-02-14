Захарова раскрыла содержание беседы Лаврова и Помпео

По ее словам, телефонный разговор провели по предложению Соединенных Штатов. Во время беседы Лавров предостерег американского коллегу от вмешательства в дела Венесуэлы.

"Россия выступает с позиции международного права и государственного суверенитета в русле принципов устава ООН", — сказала Захарова.

Она добавила, что российская сторона готова к взаимодействию со всеми, кто разделяет эту позицию.