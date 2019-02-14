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Захарова раскрыла содержание беседы Лаврова и Помпео 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала о содержании беседы главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Об этом она сказала во время брифинга.
По ее словам, телефонный разговор провели по предложению Соединенных Штатов. Во время беседы Лавров предостерег американского коллегу от вмешательства в дела Венесуэлы.
"Россия выступает с позиции международного права и государственного суверенитета в русле принципов устава ООН", — сказала Захарова.
Она добавила, что российская сторона готова к взаимодействию со всеми, кто разделяет эту позицию.
Ранее представитель госдепартамента Роберт Палладино рассказал, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым "переход к демократии" в Венесуэле.
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Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , ООН , Госдеп США , США
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