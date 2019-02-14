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Названы даты визита Путина в Пекин 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин планирует посетить столицу Китая 26-27 апреля для участия в форуме «Один пояс, один путь», сообщил посол России в Китае Андрей Денисов.
«Если говорить о (российско-китайских) контактах на высшем и высоком уровне, то из того, что уже сегодня известно, это апрельский саммит форума «Один пояс, один путь», на который Владимир Владимирович приглашен в качестве главного гостя. Там уже определились даты — 26, 27 апреля мы ждем нашего президента в Китае», — сказал посол, передает ТАСС.
Напомним, в декабре президент России Владимир Путин предложил лидеру Китая Си Цзиньпину стать главным гостем ПМЭФ; в свою очередь тот пригласил российского лидера принять участие в саммите «Один пояс, один путь» в Китае.
Кроме того, Си Цзиньпин выражал готовность вывести уровень сотрудничества с Россией в сфере энергетики на новую высоту.
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Политика , Андрей Денисов , Цзиньпин Си , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Китай
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