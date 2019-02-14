Госдума вводит меры против «лифтов-убийц»

Госдума вводит штрафы для организаций, а также их работников за нарушения при эксплуатации лифтов. Особенно крупные штрафы будут грозить, если в результате недоработок могли пострадать люди. Законопроект прошел второе чтение.

Тема неисправности лифтов поднимается, когда происходят резонансные случаи. Причем не застрахованы жители даже престижных домов. Так, в 2016 году в ЖК "Алые паруса" у лифта, в котором ехала женщина, провалился пол, в результате чего она вылетела в открытую шахту и разбилась. Отвечать за неисправные лифты, как выяснилось, никто не должен.

— Ответственности за нарушение правил безопасного использования и эксплуатации лифтов сейчас в нашем законодательстве нет, — заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Хотя ее давно надо было установить для защиты здоровья и жизни граждан.

Административная ответственность также вводится в отношении подъемных платформ для инвалидов. В случае нарушений при их эксплуатации под угрозой оказываются наиболее уязвимые категории граждан, подчеркнул спикер ГД. Законопроект также касается движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

Нарушение требований к безопасности лифтов и других перечисленных механизмов предлагается наказывать штрафом — до 40 тысяч рублей для организаций. А если была угроза жизни людей, возникновению аварии, то штраф вырастет до 350 тысяч рублей. Горе-монтажников или ремонтников оштрафуют на 3-5 тысяч рублей.