В. Володин призвал глав российских городов брать пример с мэра Москвы

«Что касается развития городского пространства и городской среды, давайте признаем, что мэр Москвы (Сергей Собянин — прим. Агентства «Москва») многое делает в этом направлении. И Москва преображается с каждым годом.

Если бы тоже самое делали во многих (других — прим. Агентства «Москва») городах, которые завалены снегом, где лед. Пусть берут пример с С. Собянина, с того, что в Москве делается», — заявил В. Володин.

При этом он отметил, что особое значение имеет умение организовать работу.

«У нас есть территории, которые по бюджетной обеспеченности, может быть даже лучше себя чувствуют, а организовать работу не могут.

Мы с вами живем в Москве и должны спасибо сказать тем, кто работает каждый день, делает город краше», — добавил В. Володин.