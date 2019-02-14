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В. Володин призвал глав российских городов брать пример с мэра Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин похвалил мэра Москвы Сергея Собянина за работу и призвал глав других городов брать с него пример. Такую позицию он озвучил в ходе заседания нижней палаты парламента.
«Что касается развития городского пространства и городской среды, давайте признаем, что мэр Москвы (Сергей Собянин — прим. Агентства «Москва») многое делает в этом направлении. И Москва преображается с каждым годом.
Если бы тоже самое делали во многих (других — прим. Агентства «Москва») городах, которые завалены снегом, где лед. Пусть берут пример с С. Собянина, с того, что в Москве делается», — заявил В. Володин.
При этом он отметил, что особое значение имеет умение организовать работу.
«У нас есть территории, которые по бюджетной обеспеченности, может быть даже лучше себя чувствуют, а организовать работу не могут.
Мы с вами живем в Москве и должны спасибо сказать тем, кто работает каждый день, делает город краше», — добавил В. Володин.
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Политика , Сергей Собянин , Вячеслав Володин , Госдума , АГН "Москва" , Москва
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