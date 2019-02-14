В Госдуме предложили разработать национальный проект «Отчий дом»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов «Справедливая Россия» ) предложил разработать национальный проект «Отчий дом», направленный на развитие российских деревень. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Десятки тысяч деревень исчезли с карты России, столько же находятся при смерти. Около 10-15 тыс. жителей живут в 19 тыс. деревень. Происходит сознательное опустошение центральных российских регионов.

Мы предлагаем сделать новый национальный проект с примерно таким названием: «Свой дом» или «Отчий дом». Есть материнский капитал — давайте сделаем «Отчий дом», — сообщил О. Нилов.

Парламентарий также напомнил о законопроекте, внесенном фракцией «Справедливая Россия», согласно которому материнский капитал можно было бы тратить на строительство садовых домов. «Он почему-то застрял, хотя поддержан даже лидером правительства. Давайте его рассматривать», — заключил О. Нилов.