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В Госдуме предложили разработать национальный проект «Отчий дом» 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил разработать национальный проект «Отчий дом», направленный на развитие российских деревень. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
«Десятки тысяч деревень исчезли с карты России, столько же находятся при смерти. Около 10-15 тыс. жителей живут в 19 тыс. деревень. Происходит сознательное опустошение центральных российских регионов.
Мы предлагаем сделать новый национальный проект с примерно таким названием: «Свой дом» или «Отчий дом». Есть материнский капитал — давайте сделаем «Отчий дом», — сообщил О. Нилов.
Парламентарий также напомнил о законопроекте, внесенном фракцией «Справедливая Россия», согласно которому материнский капитал можно было бы тратить на строительство садовых домов. «Он почему-то застрял, хотя поддержан даже лидером правительства. Давайте его рассматривать», — заключил О. Нилов.
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Комментарии
Политика , Другое , Олег Нилов , Госдума , Справедливая Россия
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