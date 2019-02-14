В Госдуме россиян поздравили с Днем святого Трифона

«Сегодня День святого Трифона. К сожалению, об этом мало информации, а ведь это касается каждого гражданина России, каждого второго, если не первого, селянина», — заявил О. Нилов.

При этом он отметил, что праздник следует активнее освещать в СМИ.

«Я поздравляю всех, кто имеет отношение к рыбалке, охоте, животноводству. Вот это праздник. Нужно, чтоб о нем больше говорили наши журналисты, многочисленные телевизионные каналы, средства массовой информации», — добавил О. Нилов.

Трифонов день — полупраздник в народном календаре славян. У русских Трифон выступал в роли покровителя охотников на пернатую дичь.