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В Госдуме россиян поздравили с Днем святого Трифона 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе заседания нижней палаты парламента поздравил россиян с Днем святого Трифона.
«Сегодня День святого Трифона. К сожалению, об этом мало информации, а ведь это касается каждого гражданина России, каждого второго, если не первого, селянина», — заявил О. Нилов.
При этом он отметил, что праздник следует активнее освещать в СМИ.
«Я поздравляю всех, кто имеет отношение к рыбалке, охоте, животноводству. Вот это праздник. Нужно, чтоб о нем больше говорили наши журналисты, многочисленные телевизионные каналы, средства массовой информации», — добавил О. Нилов.
Трифонов день — полупраздник в народном календаре славян. У русских Трифон выступал в роли покровителя охотников на пернатую дичь.
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Политика , Олег Нилов , Госдума , Справедливая Россия
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