Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится на полях Мюнхенской конференции по безопасности с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, а также главами МИД Японии Таро Коно, Республики Корея Кан Гён Хва, Армении Зограбом Мнацаканяном, Бельгии Дидье Рейндерсом. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"15-16 февраля глава дипведомства примет участие в работе очередного заседания Мюнхенской конференции по безопасности, — сказала дипломат. — На полях конференции предполагается проведение целого ряда политических контактов, в частности, прорабатываются двусторонние встречи с главами МИД Германии, Южной Кореи, Бельгии, Пакистана, Монголии, Армении, Хорватии, Японии".
"Предстоит контакт с генеральным секретарем НАТО, а также спецредставителем генсека ООН по Ливии и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности", — сообщила Захарова.