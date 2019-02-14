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Захарова рассказала о ближайших рабочих встречах Лаврова 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится на полях Мюнхенской конференции по безопасности с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, а также главами МИД Японии Таро Коно, Республики Корея Кан Гён Хва, Армении Зограбом Мнацаканяном, Бельгии Дидье Рейндерсом. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"15-16 февраля глава дипведомства примет участие в работе очередного заседания Мюнхенской конференции по безопасности, — сказала дипломат. — На полях конференции предполагается проведение целого ряда политических контактов, в частности, прорабатываются двусторонние встречи с главами МИД Германии, Южной Кореи, Бельгии, Пакистана, Монголии, Армении, Хорватии, Японии".
"Предстоит контакт с генеральным секретарем НАТО, а также спецредставителем генсека ООН по Ливии и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности", — сообщила Захарова.
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Политика , Йенс Столтенберг , Мария Захарова , Федерика Могерини , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ООН , НАТО , Армения , Япония
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