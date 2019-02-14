КПРФ предложила штрафовать чиновников за грубость в адрес россиян

КПРФ внесёт в четверг в Госдуму проект, предлагающий установить штрафы до 30 тысяч рублей или дисквалификацию чиновников и депутатов за неуважительные высказывания в адрес граждан, сообщил журналистам Сергей Казанков (КПРФ).

"Предлагаю я штраф от 10 до 30 тысяч (рублей), либо если будет повторяться или высказывание было действительно грубое, то на три года дисквалифицировать его", — сказал Казанков журналистам.

Он пояснил, что в действующем законодательстве существует пробел, который не позволяет должным образом привлекать к ответственности чиновников и депутатов за неуважительные высказывания в адрес россиян, причём это, подчеркнул Казанков, является той проблемой, которую уже осознаёт и руководство страны.