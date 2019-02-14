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КПРФ предложила штрафовать чиновников за грубость в адрес россиян 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
КПРФ внесёт в четверг в Госдуму проект, предлагающий установить штрафы до 30 тысяч рублей или дисквалификацию чиновников и депутатов за неуважительные высказывания в адрес граждан, сообщил журналистам Сергей Казанков (КПРФ).
"Предлагаю я штраф от 10 до 30 тысяч (рублей), либо если будет повторяться или высказывание было действительно грубое, то на три года дисквалифицировать его", — сказал Казанков журналистам.
Он пояснил, что в действующем законодательстве существует пробел, который не позволяет должным образом привлекать к ответственности чиновников и депутатов за неуважительные высказывания в адрес россиян, причём это, подчеркнул Казанков, является той проблемой, которую уже осознаёт и руководство страны.
"Народ уже созрел, просит этот закон в душе, от того, что руководство страны тоже осознаёт эту проблему. Механизм мы предлагаем. Я думаю, что законопроект должен быть принят, потому что нужно свои права отстаивать", — сказал он.
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Политика , Общество , Госдума , КПРФ
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