«Санкции из преисподней»: возвращение

Конгресс США внесли новую версию законопроекта о масштабных секторальных санкциях в отношении России . Предыдущую версию ее авторы — двухпартийная группа сенаторов — называли Sanctions from Hell, или «Санкции из ада».

Как пишет Reuters , хотя новый проект является еще более жесткой версией предыдущего, у него больше шансов быть утвержденным в Конгрессе. По данным агентства, недовольство российской политикой в США только растет — причем в обеих партиях.

Тем не менее документ должен будет подписать президент Дональд Трамп — его потенциальное вето может снять только поддержка подавляющего большинства в обеих палатах Конгресса. Текст документа пока не опубликован, но Reuters перечисляет основные меры.

Даты голосования по законопроекту пока не называются. После сообщений о новых санкциях США рубль упал к доллару и евро. На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 1,3%, РТС — на 2,2%.

Документ является более жесткой версией «Акта о защите американской безопасности от кремлевской агрессии», или DASKA — законопроекта, внесенного в Конгресс в августе прошлого года. Первоначальная версия документа утверждена не была, но одна новость о ее существовании обрушила курс рубля на 2%.

По данным Reuters и ряда других СМИ, новый законопроект подразумевает санкции в отношении российских банков, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают усилия по вмешательству в зарубежные выборы. Также в документе присутствуют запретительные меры против кибернетического сектора страны, санкции на новый суверенный долг и на лиц, которые, как считается, «содействуют и коррупционной деятельности прямо или косвенно от имени президента России Владимира Путина ».

Кроме того, проект содержит несколько «серьезных ограничений» для российского нефтегазового сектора, в том числе санкции в отношении физлиц и компаний, обеспечивающих товары, услуги и финансирование для добычи нефти, а также в отношении государственных проектов по сжиженному природному газу за пределами России. Среди прочих мер, названных Reuters, — указание о подготовке отчета о состоянии и активах лично Владимира Путина.

Новый законопроект DASKA («О защите американской безопасности от агрессии Кремля») был внеcен в Конгресс США межпартийной группой сенаторов, в том числе главами комитета по разведке — демократом Бобом Менендесом и республиканцем Линдси Грэмом

«Наша задача — изменить статус-кво и ввести весомые санкции в отношении путинской России. Он должен перестать вмешиваться в американский избирательный процесс, прекратить кибератаки на инфраструктуру, отстать от Украины и прекратить создавать хаос в Сирии», — цитирует Reuters Грэма.

Приводится и заявление Менендеса: «Одно должно быть предельно ясно: Москва продолжит продавливать свои интересы, пока не встретится с настоящим сопротивлением».

Перспективу новых «адских санкций» оценивает эксперт по международным отношениям Михаил Троицкий:

«Конечно, следует ожидать некоторые серии дополнительных санкционных мер со стороны США и ЕС в связи с разными проблемами, которые поднимают. Но нужно понимать, что тяжесть последствия от применения такого закона зависит от способа его применения и от конкретного списка, например, банков, против которых могут быть введены санкции, а также от тяжести самих санкций, поскольку допускаются разные меры ограничений в отношении этих банков. Так что, я думаю, во-первых, закон еще пройдет серию правок, а после этого, если его действительно примут, все будет зависеть от того, как исполнительная власть будет его применять. На мой взгляд, пока рано говорить о тяжести последствий от того законопроекта, который принимается, слишком много изменений можно ожидать до того, как он станет законом, если вообще станет».

«Конечно, некое привыкание произошло. Стресс-тестирование, масса других денежных мероприятий, которые производят финансовые власти, говорят о том, что да, безусловно, пожаротушение налажено более или менее. Но в целом, если мы поднимаемся над микроэкономическими на макроэкономические вопросы, я считаю, такое легкое отношение немного дезориентирует людей, и тем горше будут дальнейшее падение реальных доходов, ухудшение инвестиционного климата и другие вещи, которые связаны с тем, что люди готовы вкладывать в дальнейшее развитие экономики или просто готовы равняться на государство. Дальнейшее постепенное огосударствление отрасли за отраслью будет происходить, государство, безусловно, выживет, оно у нас большое и могучее, и у него есть союзники в мире. Но частный бизнес, который драйвером всегда и везде является, будет постепенно испытывать на себе все те трудности, которые мы уже видели и которые, видимо, станут еще более ощутимыми. Поэтому, с одной стороны, надо говорить о том, что да, мы привыкли и знаем, как с этим бороться, с другой стороны, все-таки иранская модель выживания под санкциями — это не наш случай».