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Косачев назвал безумными новые санкции, которые в США предлагают ввести в адрес России 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал предлагаемые США новые санкции в отношении России безумными и бездумными.
Ранее группа законодателей США представила новый законопроект, обязывающий американскую администрацию ввести новые рестрикции в отношении РФ. В число авторов инициативы вошли сенаторы Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) и Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина).
"Американцам очень хочется быть исключительными во всем, пока удается большей частью по другую сторону добра и зла. Но ведь 22 триллиона госдолга и искореженные судьбы многих народов надо как-то отбивать? А кроме тотальной гегемонии, других инструментов для сокрытия собственных поражений не остается. Отсюда безумные и бездумные санкции", — написал Косачев на своей странице в Facebook в четверг.
По его мнению, сенаторы Менендес и Грэм "отметились очередным зубодробительным законопроектом против России", обосновав его необходимость намерением "прекратить вмешательство в выборный процесс в США, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убрать Россию с Украины и остановить деятельность по созданию хаоса в Сирии".
Глава комитета СФ особо подчеркнул, что такого рода заявления делают политики, чья страна вмешивается во все без исключения выборные процессы в России (равно как и в других странах), осуществляет кибератаки на российскую инфраструктуру, "полностью подчинила Украину своей воле, присутствуя во всех провальных политических и экономических начинаниях нынешних киевских властей, включая провокации на российском направлении", привнесла "хаос в Сирию еще в 2011 году вслед за хаосом в Ираке и Ливии, еще более усилив порожденный задолго до того в Афганистане демон радикального исламизма".

О законопроекте

Документ предполагает введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые, по версии американской стороны, имеют отношение к произошедшему инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Законодатели предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков. Авторы документа также выступают за введение правила, согласно которому для выхода США из НАТО необходимо согласие двух третьих от общего числа американских сенаторов.
Кроме того, в документе оговариваются меры, направленные на упрощение процедур передачи Вашингтоном вооружений странам, входящим в НАТО, а также на снижение их зависимости от продукции из России. В 2018 году Грэм и Менендес безуспешно добивались принятия законопроекта, в котором приводились схожие меры.
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Комментарии5
Политика , Роберт Менендес , Линдси Грэм , Константин Косачев , ФСБ , Совет Федерации , НАТО , США
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