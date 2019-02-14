Посол России передал Ким Чен Ыну поздравления по случаю Дня сияющей звезды

Посол РФ КНДР Александр Мацегора передал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительное послание от дипкорпуса по случаю 77-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира , сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

"Четырнадцатого февраля посол А. Мацегора вместе с дуайеном дипломатического корпуса в Пхеньяне послом Палестины Исмаилом Хассаном посетили Международный отдел ЦК Трудовой партии Кореи, где передали заведующему отделом Ли Су Ёну корзину цветов и поздравительное послание от дипкорпуса на имя Председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына по случаю широко отмечаемого в стране Дня сияющей звезды (77-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира)", — говорится в сообщении.

Ли Су Ён пригласил послов на беседу, в ходе которой стороны обменялись с ними мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.