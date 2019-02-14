Посол РФ в КНДР Александр Мацегора передал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительное послание от дипкорпуса по случаю 77-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира, сообщается на официальной странице посольства в Facebook.
"Четырнадцатого февраля посол А. Мацегора вместе с дуайеном дипломатического корпуса в Пхеньяне послом Палестины Исмаилом Хассаном посетили Международный отдел ЦК Трудовой партии Кореи, где передали заведующему отделом Ли Су Ёну корзину цветов и поздравительное послание от дипкорпуса на имя Председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына по случаю широко отмечаемого в стране Дня сияющей звезды (77-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира)", — говорится в сообщении.
Ли Су Ён пригласил послов на беседу, в ходе которой стороны обменялись с ними мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.