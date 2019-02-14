«Опасная оголтелость». Эксперт о призыве в США повторить «Карибский кризис»

Американский экономический эксперт, директор по инвестициям компании TrendMacro Дональд Ласкин в эфире Fox News предложил повторить «Карибский кризис».

Николаса Мадуро. Он заявил, что убытки венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA составили уже порядка 20 млрд долларов, и теперь США нужно устроить полноценную морскую блокаду страны, чтобы не дать России спасти президента Венесуэлы

"Если мы настроены серьезно, есть лишь одно место, где мы можем схлестнуться с Россией — это международные воды. Мы должны подумать о том, чтобы повторить «Карибский кризис» 1962 года. То есть речь идет не только о штрафных мерах против банков, но и о настоящей, физической блокаде: мы размещаем свои корабли у берегов Венесуэлы и говорим: «Ничто не пройдет ни туда, ни обратно». Посмотрим, кто моргнет первым на этот раз", — сказал Ласкин.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 млрд долларов, а также запретили сделки с ней.

Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik оценил предложение американского эксперта.

"Это, конечно, еще не политические действия, а предложение на экспертном уровне, но, тем не менее, оно характеризует доминирующий сейчас в США образ мышления. Соединенные Штаты стремятся вернуться к той роли, которую они играли в ХХ веке, диктуя латиноамериканским государствам условия во всем и везде — на земле, в небесах и на море. Какая-то опасная оголтелость вернулась сейчас к американцам. Вспоминаются в этой связи оценки, уже звучавшие и раньше, что Соединенные Штаты становятся сегодня опасной проблемой для современного мира. И прозвучавшее предложение американского эксперта подтверждает, по-моему, эту мысль", — сказал Лев Клепацкий.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро назвал главу оппозиционного парламента «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.