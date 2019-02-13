В Совфеде пригрозили США ответными мерами в случае введения новых санкций

"Если будет принят такой закон, будут наши ответные меры, нам есть, чем ответить. Будем использовать имеющиеся ресурсы — убежден в этом", — заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что если новые санкции будут введены, они не окажут критического влияния на упомянутые в законопроекте российские отрасли.

"Эти отрасли не испытают критических перегрузок в случае санкций, работать не перестанут. Уж точно Россия не погибнет", — сказал парламентарий.

Он напомнил, что за пять лет санкционного давления на Россию страна научилась бороться с ограничительными мерами.