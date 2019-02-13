МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла в России

Ранее ведомство вручило российскому послу Олегу Васнецову ноту протеста из-за задержки встречи молдавской делегации с пилотами, спасенными из афганского плена.

По словам Ройтмана, российские власти якобы отказываются сообщать молдавским официальным лицам, где именно находятся пилоты.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Россия помогла вызволить из плена в Афганистане двух молдавских пилотов. По его словам, сейчас они находятся в московской больнице, но в течение недели могут вернуться домой.

В администрации Додона назвали вручение ноты антироссийским демаршем. В аппарате президента осудили решение МИД и оценили его как безответственное.