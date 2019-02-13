МИД Молдавии попросил правительство республики отозвать Андрея Негуцу с должности посла в России сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Александр Ройтман.
Ранее ведомство вручило российскому послу Олегу Васнецову ноту протеста из-за задержки встречи молдавской делегации с пилотами, спасенными из афганского плена.
По словам Ройтмана, российские власти якобы отказываются сообщать молдавским официальным лицам, где именно находятся пилоты.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Россия помогла вызволить из плена в Афганистане двух молдавских пилотов. По его словам, сейчас они находятся в московской больнице, но в течение недели могут вернуться домой.
В администрации Додона назвали вручение ноты антироссийским демаршем. В аппарате президента осудили решение МИД и оценили его как безответственное.
Вертолет, разбившийся 24 ноября 2015 года с 18 пассажирами и тремя членами молдавского экипажа, выполнял в Афганистане гражданскую миссию. Экипаж работал на правительство США и оказывал содействие афганским силам безопасности. Вертолет был сбит талибами в провинции Фарьяб и упал на территории, которая находится под контролем боевиков "Талибана". В результате один из членов молдавского экипажа был убит. Его тело было доставлено в Молдавию 17 декабря 2015 года. В плену у боевиков оставались двое граждан Молдавии.