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Россия пожаловалась ООН на организацию выборов на Украине 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТАСС
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выразил верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека озабоченность в связи не допуском российских наблюдателей на президентские выборы на Украине. Об этом сообщается на сайте организации.
«Этот беспрецедентный шаг является грубым нарушением международных стандартов организации избирательного процесса, которые обязаны соблюдать все страны-члены ООН», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным правозащитников, нарушено электоральное право украинских граждан, которые находятся на территории РФ. «Из-за отказа Верховной Рады Украины открыть избирательные участки на территории Российской Федерации, многие из находящихся здесь украинцев окажутся фактически дискриминированными», — отмечается в письме председателя Совета.
Михаил Федотов выразил надежду на то, что эти нарушения будут рассмотрены в ходе работы очередной сессии Совета по правам человека ООН, которая откроется в Женеве 25 февраля.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Действующий президент Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться в конце января.
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Политика , Петр Порошенко , Михаил Федотов , Совет по правам человека , ООН , Верховная Рада
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