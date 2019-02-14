Россия пожаловалась ООН на организацию выборов на Украине

«Этот беспрецедентный шаг является грубым нарушением международных стандартов организации избирательного процесса, которые обязаны соблюдать все страны-члены ООН», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным правозащитников, нарушено электоральное право украинских граждан, которые находятся на территории РФ. «Из-за отказа Верховной Рады Украины открыть избирательные участки на территории Российской Федерации, многие из находящихся здесь украинцев окажутся фактически дискриминированными», — отмечается в письме председателя Совета.

Михаил Федотов выразил надежду на то, что эти нарушения будут рассмотрены в ходе работы очередной сессии Совета по правам человека ООН, которая откроется в Женеве 25 февраля.