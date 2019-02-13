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Лавров сообщил о скорой встрече с председателем ОБСЕ 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на следующей неделе проведет переговоры со своим словацким коллегой, председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.
"Несмотря на непростые международные условия, несмотря на непростую обстановку в Европе, мы чувствуем и отвечаем взаимностью на ваш настрой, на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества. У нас, кстати, очень хорошие контакты по линии МИД: на следующей неделе Мирослав Лайчак, с которым мы регулярно встречаемся, приезжает в Москву в качестве председателя ОБСЕ, — сказал Лавров на встрече со спикером парламента Словакии Андреем Данко. — Но, конечно, мы обсудим не только проблематику ОБСЕ, но и наши двусторонние дела, и отдельные острые ситуации международной и европейской политики".
По его словам, в Москве удовлетворены тем, как двусторонние "отношения развиваются и в плане политических контактов на самых разных уровнях, и в плане диалога по вопросам практического сотрудничества".
Лавров отдельно отметил торгово-экономическое сотрудничество России и Словакии: товарооборот, по данным министра, приближается к $5,5 млрд
" [Товарооборот] вырос в 2017 году на 26 с лишним процентов, а в этом году вырастет, мы надеемся, еще больше. Эту тенденцию мы хотим закреплять", — добавил глава МИД РФ.
В свою очередь, Данко отметил сотрудничество двух стран по линии парламентов.
"Я пытаюсь всячески способствовать этому и развивать наши отношения. Вы — наши исторические друзья, и поэтому вам принадлежит наша историческая благодарность. Нелегко все это отстаивать, но тем не менее сотрудничество с Российской Федерацией — это наша задача", — резюмировал спикер.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Мирослав Лайчак , МИД , ОБСЕ , Москва
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