Лавров сообщил о скорой встрече с председателем ОБСЕ

"Несмотря на непростые международные условия, несмотря на непростую обстановку в Европе, мы чувствуем и отвечаем взаимностью на ваш настрой, на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества. У нас, кстати, очень хорошие контакты по линии МИД: на следующей неделе Мирослав Лайчак, с которым мы регулярно встречаемся, приезжает в Москву в качестве председателя ОБСЕ, — сказал Лавров на встрече со спикером парламента Словакии Андреем Данко. — Но, конечно, мы обсудим не только проблематику ОБСЕ, но и наши двусторонние дела, и отдельные острые ситуации международной и европейской политики".

По его словам, в Москве удовлетворены тем, как двусторонние "отношения развиваются и в плане политических контактов на самых разных уровнях, и в плане диалога по вопросам практического сотрудничества".

Лавров отдельно отметил торгово-экономическое сотрудничество России и Словакии: товарооборот, по данным министра, приближается к $5,5 млрд

" [Товарооборот] вырос в 2017 году на 26 с лишним процентов, а в этом году вырастет, мы надеемся, еще больше. Эту тенденцию мы хотим закреплять", — добавил глава МИД РФ.

В свою очередь, Данко отметил сотрудничество двух стран по линии парламентов.