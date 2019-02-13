Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео заявил об ответственности России за инцидент в Солсбери 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: © AFP 2019 / Saul Loeb
Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник вновь заявил об "ответственности РФ за инцидент в Солсбери", говорится в распространенном в среду сообщении госдепартамента.
"Госсекретарь Помпео повторил, что США намерены привлечь Россию к ответственности за применение химического оружия в Солсбери, Великобритания", — отметили в госдепе.
Также уточняется, что речь идет о санкциях в соответствии с законом "О контроле за химическим и биологическим оружием".
Ранее Лавров заявил, что намерение США ввести дополнительные санкции против России по "делу Скрипалей" еще больше усугубит ситуацию в двусторонних отношениях.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
Последние новости
Страны, где россиянам лучше не показываться Небензя ответил немцу на слова о том, что Россия "брала Минск" Удивительное рядом. "Нафтогаз" опять побеждает "Газпром"
Комментарии3
Политика , Сергей Скрипаль , Тереза Мэй , Александр Петров , Сергей Лавров , МИД , ГРУ , Госдеп США , США , Великобритания
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение