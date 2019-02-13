Помпео заявил об ответственности России за инцидент в Солсбери

"Госсекретарь Помпео повторил, что США намерены привлечь Россию к ответственности за применение химического оружия в Солсбери, Великобритания", — отметили в госдепе.

Также уточняется, что речь идет о санкциях в соответствии с законом "О контроле за химическим и биологическим оружием".

Ранее Лавров заявил, что намерение США ввести дополнительные санкции против России по "делу Скрипалей" еще больше усугубит ситуацию в двусторонних отношениях.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.