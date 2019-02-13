Центризбирком хочет сэкономить миллиард на урнах

Центризбирком России намерен модернизировать «электронные урны» для голосования, больше известные как КОИБ — комплексы обработки избирательных бюллетеней. Обновление предполагается произвести вместо покупки новых аппаратов. Главная цель — сэкономить бюджетные средства.

Срок технической эксплуатации КОИБ заканчивается в 2021 году, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев . По его словам, в рамках модернизации предполагается обновить программное обеспечение до версии более современных комплексов.

Он уточнил, что в общей сложности в России задействовано 5 тысяч КОИБов

Сейчас идут переговоры с производителем, задача которых определить, могут ли они эксплуатироваться с новым программным обеспечением.

«Мы надеемся, что ответ будет положительный, и это будет стоить значительно дешевле, чем приобретение пяти тысяч КОИБов. Пять тысяч КОИБов это в районе миллиарда рублей», — цитирует Булаева РИА Новости.

В общей сложности на развитие электронных технологий Центризбирком получит 6,2 млрд рублей.

Ранее, как сообщал News.ru, ЦИК пообещал защитить голоса избирателей. Там анонсировали меры по защите списков для голосования. Помимо этого, планируется определить способы повышения контроля наблюдателей за изготовлением итоговых протоколов участковых комиссий