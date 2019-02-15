Беглов принял отставку глав администраций трёх районов Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл рабочее совещание с главами администраций 18 районов, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По словам Беглова, от населения поступает множество жалоб на деятельность районных администраций.

«Излишняя централизация власти привела к дезорганизации управления городом. Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления. Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления», — заявил он.

Беглов решил создать в каждом районе собственную программу развития на следующие два-три года.

Врио губернатора также принял решение о депремировании глав районов, председателей профильных комитетов правительства города и членов правительства, передаёт kp.ru

В январе сообщалось, что Петербурге назначили нового председателя комитета по здравоохранению.