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Беглов принял отставку глав администраций трёх районов Петербурга 

RT на русском + ещё 20 1 час назад
Фото: gov.spb.ru
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл рабочее совещание с главами администраций 18 районов, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
По словам Беглова, от населения поступает множество жалоб на деятельность районных администраций.
«Излишняя централизация власти привела к дезорганизации управления городом. Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления. Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления», — заявил он.
Беглов решил создать в каждом районе собственную программу развития на следующие два-три года.
По итогам совещания Беглов принял отставку главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова, главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой и главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина.
Врио губернатора также принял решение о депремировании глав районов, председателей профильных комитетов правительства города и членов правительства, передаёт kp.ru.
В январе сообщалось, что Петербурге назначили нового председателя комитета по здравоохранению.
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Политика , Александр Беглов , Виталий Черкашин , Андрей Хлутков , Юлия Киселева , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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