Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство России объяснило разработку Лондоном новых санкций предстоящим Brexit 

ТАСС + ещё 3 4 часа назад
Фото: Р-Спорт
Посольство России в Великобритании назвало активное участие Лондона в разработке новых антироссийских санкций за инцидент в Керченском проливе попыткой ухудшить отношения Москвы и Брюсселя после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь диппредставительства, комментируя сообщения о готовящихся совместных антироссийских санкциях ЕС и США.
"Великобритания, находясь на пороге выхода из Евросоюза, в очередной раз пытается не просто беспочвенно раскрутить санкционную спираль в отношении России, но и вовлечь в свои планы другие европейские государства, дабы максимально осложнить нормализацию отношений России и ЕС после Brexit", — сказал дипломат.
"Не удивлены такой активной позицией официального Лондона. Подобные призывы четко вписываются в антироссийскую линию нынешнего консервативного правительства, предпочитающего нормальному, цивилизованному общению с нашей страной разговор исключительно языком ультиматумов и санкций, — отметил представитель посольства. — Хотели бы вновь напомнить британцам, что события в Керченском проливе стали результатом провокации, организованной Киевом. Участвовавшие в ней украинские корабли сознательно и демонстративно проигнорировали существующую многие десятилетия процедуру прохода через пролив, не реагировали на запросы нашей пограничной службы".
Во вторник британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил, что Брюссель и Вашингтон работают над новыми санкциями в отношении Москвы в ответ на задержание Россией украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В то же время британская газета Financial Times написала, что санкции будут обсуждены уже на встрече министров иностранных дел стран ЕС 18 февраля и введены до конца марта. В МИД Великобритании корреспонденту ТАСС подтвердили, что ведется работа над анализом конкретных антироссийских мер.
ТАСС: последние новости
Президент Молдавии не подпишет указ об отзыве посла республики в России Грызлов заявил о необходимости защитить минский процесс от предвыборного экстремизма Матвиенко пропустит послание президента Федеральному собранию
Комментарии1
Политика , Конфликты , Украина , МИД , ЕС , Financial Times , Sky News , ИТАР-ТАСС , Брюссель , Москва , США , Великобритания
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение