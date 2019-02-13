Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска

Российские войска не «брали» Минск , а освобождали его. Зато они «брали» Берлин, заявил постпред России при ООН Василий Небензя . Так он ответил своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену на его заявление о якобы вторжении России на Украину , а также ее участии в «оккупации» Минска и Донецка

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе обсуждения на Совбезе ООН четырехлетия минских соглашений по Донбассу напомнил немецкому постпреду Кристофу Хойсгену, что Россия «брала Берлин», а «Минск освобождала».

Таким образом он ответил на заявление Хойсгена о том, что Россия «вторглась на Украину», а российские военнослужащие были вовлечены «как в оккупацию Минска, так и в оккупацию Донецка».

«Мой друг Кристоф, видимо, оговорившись по Фрейду, сказал, что Россия в 2015 году «взяла Минск». Берлин Россия брала, это я помню, это было раньше, до этого освобождали Минск», — уточнил Небензя.

Постпред также предположил, что Хойсген, вероятно, преднамеренно, старался вставлять Россию в своем выступлении к месту и не к месту.

«Благодаря признаниям моего друга Кристофа мы сегодня узнали, что он один из авторов минских соглашений. Теперь мы по крайней мере знаем, с кого спрашивать», — подчеркнул он.

Когда он вернулся к обсуждению темы заседания Совбеза, то напомнил, что в 2015 году российских войск в Минске не было и не планировалось. «Потому что там живут наши друзья, братья и союзники, у нас вообще нет планов кого-то „брать“ или куда-то вторгаться», — заявил Небензя.

«Вмешательство — это ваш метод, который мы сегодня хорошо видим на примере одной латиноамериканской страны», — добавил он, вероятно, имея в виду ситуацию в Венесуэле.

Постпред также выразил мнение, что Западу нисколько не интересна ни сама Украина, ни судьба этой страны, ни благополучие ее граждан. Впрочем, по его мнению, западные страны заинтересованы в этом государстве исключительно как в пешке в геополитическом противостоянии с Россией.

Заседание было созвано во вторник по инициативе России для обсуждения хода реализации важнейшего для урегулирования внутриукраинского кризиса документа — «Комплекса мер по выполнению минских соглашений». Минские соглашения были заключены представителями Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в феврале 2015 года — спустя почти полгода после подписания сторонами Минского протокола. Согласно соглашениям, стороны взяли на себя обязательства способствовать постепенной деэскалации конфликта на востоке Украины и установлению там режима прекращения огня.

Споры и конфликты на заседаниях Совбеза ООН не являются редкостью. Впрочем, по словам самого Небензи, резкие и категоричные выступления постоянных представителей стран в Совете Безопасности не являются отражением их личных взаимоотношений.

«Наши столкновения и перепалки происходят не на основании наших личных взаимоотношений, как раз личные взаимоотношения у нас хорошие, человеческие, взаимоуважительные. Но когда мы говорим о принципиальных вещах, возникают столкновения мнений, которые перерастают в такие формы», — объяснил постпред России.

Он уточнил, что «баталии» возникают при обсуждении самых спорных вопросов из-за разницы подходов к тем или иным проблемам. «В процессе этих баталий, конечно, иногда высекаются искры, так как иногда подходы бывают диаметральными, по-разному смотрим на ситуацию и оцениваем ее», — признал он.

Небензя подчеркнул, что целью дипломатов является в ходе своих выступлений доводить позицию своих стран до коллег, а российскую сторону, по его словам, поддерживают многие государства.

«Мы рады, что в Совет Безопасности в качестве временных членов сейчас пришли такие страны, как Южная Африка и Индонезия», — отметил он.

В то же время он обратил внимание, что в СМИ попадает только «вершина айсберга», тогда как ключевые решения принимаются за закрытыми дверями. А публика, как он рассказал, может наблюдать лишь кульминацию этого процесса.