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Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Brendan McDermid/Reuters
Российские войска не «брали» Минск, а освобождали его. Зато они «брали» Берлин, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Так он ответил своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену на его заявление о якобы вторжении России на Украину, а также ее участии в «оккупации» Минска и Донецка.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе обсуждения на Совбезе ООН четырехлетия минских соглашений по Донбассу напомнил немецкому постпреду Кристофу Хойсгену, что Россия «брала Берлин», а «Минск освобождала».
Таким образом он ответил на заявление Хойсгена о том, что Россия «вторглась на Украину», а российские военнослужащие были вовлечены «как в оккупацию Минска, так и в оккупацию Донецка».
«Мой друг Кристоф, видимо, оговорившись по Фрейду, сказал, что Россия в 2015 году «взяла Минск». Берлин Россия брала, это я помню, это было раньше, до этого освобождали Минск», — уточнил Небензя.
Постпред также предположил, что Хойсген, вероятно, преднамеренно, старался вставлять Россию в своем выступлении к месту и не к месту.
«Благодаря признаниям моего друга Кристофа мы сегодня узнали, что он один из авторов минских соглашений. Теперь мы по крайней мере знаем, с кого спрашивать», — подчеркнул он.
Когда он вернулся к обсуждению темы заседания Совбеза, то напомнил, что в 2015 году российских войск в Минске не было и не планировалось. «Потому что там живут наши друзья, братья и союзники, у нас вообще нет планов кого-то „брать“ или куда-то вторгаться», — заявил Небензя.
«Вмешательство — это ваш метод, который мы сегодня хорошо видим на примере одной латиноамериканской страны», — добавил он, вероятно, имея в виду ситуацию в Венесуэле.
Постпред также выразил мнение, что Западу нисколько не интересна ни сама Украина, ни судьба этой страны, ни благополучие ее граждан. Впрочем, по его мнению, западные страны заинтересованы в этом государстве исключительно как в пешке в геополитическом противостоянии с Россией.
Заседание было созвано во вторник по инициативе России для обсуждения хода реализации важнейшего для урегулирования внутриукраинского кризиса документа — «Комплекса мер по выполнению минских соглашений». Минские соглашения были заключены представителями Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в феврале 2015 года — спустя почти полгода после подписания сторонами Минского протокола. Согласно соглашениям, стороны взяли на себя обязательства способствовать постепенной деэскалации конфликта на востоке Украины и установлению там режима прекращения огня.
Споры и конфликты на заседаниях Совбеза ООН не являются редкостью. Впрочем, по словам самого Небензи, резкие и категоричные выступления постоянных представителей стран в Совете Безопасности не являются отражением их личных взаимоотношений.
«Наши столкновения и перепалки происходят не на основании наших личных взаимоотношений, как раз личные взаимоотношения у нас хорошие, человеческие, взаимоуважительные. Но когда мы говорим о принципиальных вещах, возникают столкновения мнений, которые перерастают в такие формы», — объяснил постпред России.
Он уточнил, что «баталии» возникают при обсуждении самых спорных вопросов из-за разницы подходов к тем или иным проблемам. «В процессе этих баталий, конечно, иногда высекаются искры, так как иногда подходы бывают диаметральными, по-разному смотрим на ситуацию и оцениваем ее», — признал он.
Небензя подчеркнул, что целью дипломатов является в ходе своих выступлений доводить позицию своих стран до коллег, а российскую сторону, по его словам, поддерживают многие государства.
«Мы рады, что в Совет Безопасности в качестве временных членов сейчас пришли такие страны, как Южная Африка и Индонезия», — отметил он.
В то же время он обратил внимание, что в СМИ попадает только «вершина айсберга», тогда как ключевые решения принимаются за закрытыми дверями. А публика, как он рассказал, может наблюдать лишь кульминацию этого процесса.
«За закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем вы видите на экране телевизора», — подчеркнул дипломат, добавив, что кулуарная работа «как была, так и продолжается».
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Политика , Статьи , Василий Небензя , ОБСЕ , Совбез ООН , ООН , Германия , Донецк , Минск
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