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Матвиенко предложила сенаторам всем вместе переплыть Волгу 

Рамблер 7 часов назад
Фото: ТАСС
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам принять участие в массовом заплыве через Волгу. Это предложение она озвучила в ходе заседания верхней палаты парламента, где сейчас проходят дни Ульяновской области.
«Давайте, может, Советом Федерации все выйдем и попробуем переплыть Волгу и поддержать такое хорошее начинание. А что, слабо вам? Давайте посмотрим, сколько человек согласится», — передает слова спикера Совфеда агентство «Москва».
Массовый заплыв «Соединяя берега» проходит в Ульяновске ежегодно. Он стартует на левом берегу Волги, финиширует — на Центральном пляже Ульяновска. Дистанция — около 4,5 километра. Принять участие в заплыве могут все желающие, зарегистрировавшись на сайте фестиваля.
Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , АГН "Москва" , Ульяновская Область
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