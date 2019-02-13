Матвиенко предложила сенаторам всем вместе переплыть Волгу

«Давайте, может, Советом Федерации все выйдем и попробуем переплыть Волгу и поддержать такое хорошее начинание. А что, слабо вам? Давайте посмотрим, сколько человек согласится», — передает слова спикера Совфеда агентство «Москва».

Массовый заплыв «Соединяя берега» проходит в Ульяновске ежегодно. Он стартует на левом берегу Волги, финиширует — на Центральном пляже Ульяновска. Дистанция — около 4,5 километра. Принять участие в заплыве могут все желающие, зарегистрировавшись на сайте фестиваля.