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Путин задумал освоить сноуборд 

Lenta.ru + ещё 9 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин положительно оценил один из горнолыжных склонов Сочи и допустил, что в следующий раз попробует покататься на сноуборде. Об этом сообщает ТАСС в среду, 13 февраля.
Путин приехал на один из горнолыжных туристических склонов вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Посетители курорта попросили главу государства оценить качество склона.
«Нормально», — ответил Путин. На вопрос, не пробовал ли он кататься на доске, Путин ответил отрицательно. «Может быть в следующий раз. Лыжи благороднее», — добавил он.
Лукашенко в свою очередь назвал сочинские трассы родным домом. Он также заметил, что курорт изменился.
Ранее в среду в Кремле сообщили, что переговоры Путина и Лукашенко продлятся три дня. При этом большую часть времени главы государств будут общаться в режиме «тет-а-тет».
Последняя встреча президентов состоялась 29 декабря 2018 года в Кремле. Они обсудили осуществляемый Москвой налоговый маневр в нефтяной отрасли, но не пришли к взаимопониманию. Эту же тему лидеры стран затрагивали на четырехчасовой встрече 25 декабря.
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Комментарии14
Политика , Общество , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Сочи
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