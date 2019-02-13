Путин задумал освоить сноуборд

Президент России Владимир Путин положительно оценил один из горнолыжных склонов Сочи и допустил, что в следующий раз попробует покататься на сноуборде. Об этом сообщает ТАСС в среду, 13 февраля.

Путин приехал на один из горнолыжных туристических склонов вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко

Посетители курорта попросили главу государства оценить качество склона.

«Нормально», — ответил Путин. На вопрос, не пробовал ли он кататься на доске, Путин ответил отрицательно. «Может быть в следующий раз. Лыжи благороднее», — добавил он.

Лукашенко в свою очередь назвал сочинские трассы родным домом. Он также заметил, что курорт изменился.

Ранее в среду в Кремле сообщили, что переговоры Путина и Лукашенко продлятся три дня. При этом большую часть времени главы государств будут общаться в режиме «тет-а-тет».

Последняя встреча президентов состоялась 29 декабря 2018 года в Кремле. Они обсудили осуществляемый Москвой налоговый маневр в нефтяной отрасли, но не пришли к взаимопониманию. Эту же тему лидеры стран затрагивали на четырехчасовой встрече 25 декабря.