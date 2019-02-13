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Госдума создаст оргкомитет для подготовки к пятилетию воссоединения Крыма с Россией 

ТАСС + ещё 6 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Совет Госдумы в среду принял решение создать оргкомитет по подготовке мероприятий парламента в честь пятилетия возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщила советник председателя палаты по связям со СМИ Анастасия Кашеварова.
"Только что на Совете Госдумы было решено создать оргкомитет по подготовке мероприятий парламента в честь пятилетия возвращения Крыма в состав Российской Федерации", — написала она в своем Telegram-канале.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.
Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Госдума , Республика Крым
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