Совет Госдумы в среду принял решение создать оргкомитет по подготовке мероприятий парламента в честь пятилетия возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщила советник председателя палаты по связям со СМИ Анастасия Кашеварова.
"Только что на Совете Госдумы было решено создать оргкомитет по подготовке мероприятий парламента в честь пятилетия возвращения Крыма в состав Российской Федерации", — написала она в своем Telegram-канале.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.
Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.