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Госдума заинтересовалась налогами Google 

BFM.RU + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты считают, что компания не доплачивает
Госдума намерена разобраться с налоговыми платежами компании Google в бюджет России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы сейчас запросили в Федеральной налоговой службе дополнительную информацию, обсудим ее с экспертами», — цитирует «Интерфакс» слова Володина. Google считает, что платит достаточно налоговых отчислений в России и в странах Европы, сказал Володин.
На самом деле, отметил председатель Думы, они не платят налог на контентную рекламу, которую они собирают по всем странам Европы, а используют офшоры в Нидерландах и Ирландии. Он пообещал, что депутаты не оставят эту тему.
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Политика , Вячеслав Володин , Федеральная налоговая служба , Госдума , Google , Интерфакс
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