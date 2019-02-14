Госдума заинтересовалась налогами Google

Депутаты считают, что компания не доплачивает

«Мы сейчас запросили в Федеральной налоговой службе дополнительную информацию, обсудим ее с экспертами», — цитирует «Интерфакс» слова Володина. Google считает, что платит достаточно налоговых отчислений в России и в странах Европы, сказал Володин.

На самом деле, отметил председатель Думы, они не платят налог на контентную рекламу, которую они собирают по всем странам Европы, а используют офшоры в Нидерландах и Ирландии. Он пообещал, что депутаты не оставят эту тему.