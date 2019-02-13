Матвиенко не придет на послание Федеральному собранию

Как отмечается, это связано с запланированным официальным визитом в страны Юго-Восточной Азии, отменять который было признано нецелесообразным.

"И мне рекомендовано осуществить этот официальный визит", — добавила Матвиенко.

Она добавила, что будет следить за ходом послания в режиме онлайн.