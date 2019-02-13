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Матвиенко не придет на послание Федеральному собранию 

Газета.Ru + ещё 7 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не будет присутствовать на послании президента Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, это связано с запланированным официальным визитом в страны Юго-Восточной Азии, отменять который было признано нецелесообразным.
"И мне рекомендовано осуществить этот официальный визит", — добавила Матвиенко.
Она добавила, что будет следить за ходом послания в режиме онлайн.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом году российский лидер не будет обращаться к Федеральному собранию в Георгиевском зале Кремля.
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