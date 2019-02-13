В Крыму призвали Запад прекратить шантаж вокруг Керченского пролива

Угрозы западных стран ввести новый пакет санкций против России из-за обстановки в Керченском проливе выглядят как шантаж с целью создать выгодную для себя обстановку, заявил председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что западные страны договорились о введении новых санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Этот вопрос, по данным издания, обсудят на предстоящей в понедельник встрече глав МИД стран Европейского союза . Как ожидается, новые ограничительные меры вступят в силу примерно в конце марта нынешнего года. Они затронут физических и юридических лиц, которые имели непосредственное отношение к ноябрьскому инциденту в Керченском проливе.

"Эти санкции мало интересуют крымчан и никоим образом не влияют на качество жизни. Все эти угрозы выглядят как шантаж, чтобы добиться своих прагматичных интересов. Но на деле — это очередное сотрясание воздуха со стороны стран ЕС, которые, к сожалению, продолжают действовать с подачи США. Пора уже прекращать подобную антироссийскую деструктивную политику", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, санкции не оправдывают тех целей, ради которых они задумывались изначально.

"Эти санкции не наносят серьезного экономического ущерба нашей стране. При этом мы видим, что европейцы, прежде всего Германия, начинают осознавать, насколько Россия важна как партнер в экономических и энергетических отношениях", — сказал Гемпель.