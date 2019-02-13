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В Кремле назвали манией заявления о причастности России к кибератакам 

RT на русском + ещё 1 9 часов назад
Фото: РИА Новости
В Кремле опровергают заявления о причастности России к кибератакам на ЦИК Украины, подобные обвинения носят характер мании.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах главы украинской киберполиции о том, что «подконтрольные России хакеры наращивают атаки на Центризбирком».
«Нам об этом ничего неизвестно. Я только могу сказать, что мы слышим огромное количество аналогичных заявлений из разных стран мира, похоже, это принимает характер какой-то мании или фобии», — указал он.
Он подчеркнул, что Россия никогда не имела никакого отношения к «различным проявлениям киберпреступности и не имеет этого отношения».
Ранее на Украине заявили, что в стране фактически созданы кибервойска, однако официально об этом не объявлено.
Весной 2018 года в Кремле также опровергали заявления о планах провести хакерскую атаку на Украину.
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