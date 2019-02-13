Македонии больше не будет на карте мира

НАТО. На карте мира больше нет Македонии . В прошлом году страна приняла решение изменить название, так что теперь она именуется Республика Северная Македония. Споры о названии страны велись ещё с девяностых годов. Тогда Македония образовалась в результате распада Югославии, но проблема была в том, что в Греции существует одноимённая область. Это и стало причиной раздора между Афинами и Скопье: Греция отказывалась признавать Македонию. 25 января парламент страны ратифицировал соглашение об изменении названия страны, а 12 февраля оно вступило в силу. Теперь, когда новая республика наладила отношения с Грецией, она может претендовать на вступление в Евросоюз