Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Македонии больше не будет на карте мира 

Рамблер 10 часов назад
На карте мира больше нет Македонии. В прошлом году страна приняла решение изменить название, так что теперь она именуется Республика Северная Македония. Споры о названии страны велись ещё с девяностых годов. Тогда Македония образовалась в результате распада Югославии, но проблема была в том, что в Греции существует одноимённая область. Это и стало причиной раздора между Афинами и Скопье: Греция отказывалась признавать Македонию. 25 января парламент страны ратифицировал соглашение об изменении названия страны, а 12 февраля оно вступило в силу. Теперь, когда новая республика наладила отношения с Грецией, она может претендовать на вступление в Евросоюз и НАТО.
Политика , Видео , Общество , ЕС , НАТО , Македония
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение