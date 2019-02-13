Лавров предупредил Помпео о последствиях санкций на основе «мутной» истории

Если США введут в отношении России новые санкции, то ситуация на международной арене «усугубится», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров своему американскому коллеге Майклу Помпео по телефону. По словам российского министра, планируемый Вашингтоном новый пакет санкций, опирается на недоказанную «прошлогоднюю мутную историю» с отравлением Скрипалей.

Введение Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций негативно скажется на международных отношениях и обстановке в мире, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео, передает ФАН.

«Лавров подчеркнул, что этот ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене», — отмечается в сообщении.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, США прибегают к необоснованному предлогу — «прошлогодней мутной истории» с отравлением в Солсбери россиян Сергея и Юлии Скрипаль. Двусторонние отношения между Россией и Соединенными Штатами «ухудшатся еще сильнее», если санкции будут введены.

Кроме того, Лавров предостерег главу Госдепа США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы , указав на противоправных характер американских намерений.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не обращает внимания на разговоры о готовящихся Штатами новых санкциях в отношении страны, поскольку «за последние четыре года привыкла», сообщает НСН.

«Они говорят об этом все время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания», — подчеркнул российский постпред.

Ранее британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что США и Евросоюз близки к тому, чтобы принять новые санкции против России в ответ на инцидент в Керченском проливе.

В прошлом году Вашингтон расширил санкции против России из-за инцидента в британском Солсбери, связанным с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

Скрипаль-старший был завербован в 1990-х годах британской Secret Intelligence Service (SIS). Скрипаль оправдывал этот поступок тем, что «присягу он давал Советскому Союзу, а не этой стране [Российской Федерации]». После он был раскрыт и арестован, сидел в тюрьме и был обменян на российских разведчиков, затем эмигрировал в Великобританию.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, «вероятнее всего», лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей якобы отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломата, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

Вскоре Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами британских правоохранителей по делу Скрипалей. Союзники англичан солидарны с тем, что отравили перебежчика и его дочь сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ. Москва опровергла причастность к инциденту. Впоследствии Лондон заявил, что операцию в Солсбери выполняли россияне Александр Петров и Руслан Боширов, но сами мужчины обвинения отрицали.

Первую часть санкций по делу Скрипалей США ввели в конце августа 2018 года. Вашингтон обосновал свою позицию законом о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года. По мнению Госдепартамента, российские власти «использовали химическое и биологическое оружие в нарушение международного права, касающегося химических вооружений, против своих собственных граждан».

Пакет рестрикций включал запрет на оказание внешней помощи России (кроме гуманитарной), на продажу вооружений и экспорт товаров и технологий двойного назначения (тех, которые можно использовать в военных целях).

Вторую часть санкций, более жесткую, Вашингтон обещал ввести в ноябре, но этого не произошло. Госдеп вскоре сообщил, что внешнеполитическое ведомство не устанавливает сроков для введения новых санкций.