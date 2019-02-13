В Сочи Путин и Лукашенко поговорят с глазу на глаз

Владимира Путина и С глазу на глаз пройдет встреча в Сочи президентов России и Белоруссии Александра Лукашенко . При необходимости главы государств привлекут к беседе профильных министров или кураторов направлений. Это первая встреча Путина и Лукашенко в 2019 году.

Сегодня в Сочи день российско-белорусских отношений, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков . По его словам, общение двух лидеров продлится практически целый день, но оно не ограничится одним днем: контакты между Путиным и Лукашенко запланированы и на 14, и на 15 февраля. 13 февраля в Сочи президенты России и Белоруссии обсудят ключевые вопросы отношений двух стран и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, сообщает ТАСС . При этом ранее Минск подчеркивал, что не против введения единой валюты для Союзного государства. Но при этом Лукашенко не хочет давления более крупного экономического партнера и перехода на его правила.

На 15 февраля запланирована еще одна встреча Путина и Лукашенко с участием министров двух стран, курирующих образование, культуру и спорт.

В конце 2018 года Путин и Лукашенко встречались дважды — 25 и 29 декабря.