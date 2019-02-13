Кураторы Тамбовской области в Управлении внутренней политики администрации президента РФ могут быть в курсе ситуации с возбуждением дела о клевете в адрес губернатора Тамбовской области, но не являются его инициаторами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"То, что в администрации президента соответствующие кураторы региона в Управлении по внутренней политике могут быть осведомлены об этом — это однозначно, — сказал он. — Но то, что они являются инициаторами или еще чем-то, то, конечно, так быть не может. Это прерогатива самих лиц, которые этим делом занимаются".
Как ранее сообщил "Дождь", губернатор Тамбовской области Александр Никитин попросил прокурора довести до суда дело о клевете на него. Поводом послужила статья журналиста Станислава Савончика. По информации телеканала, дело возбудили в январе 2018 года. Дома у журналиста проходил обыск, его вызывали на допрос в Следственный комитет.