Тема ДРСМД в разговоре с Помпео не обсуждалась, заявил Лавров

"Да, тема ДРСМД в разговоре с Майком Помпео не упоминалась. Мы сделали сообщение, в котором перечислили вопросы, обсужденные нами по телефону. А по ДРСМД, как, собственно, и по другим темам, которые связаны со стратегической стабильностью, контролем над вооружениями, нераспространением оружия массового уничтожения, четко и ясно высказался президент (России Владимир) Путин несколько дней назад, когда он напомнил обо всех этих инициативах, которые остаются без ответа как со стороны Вашингтона, так и со стороны его западных союзников" — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лесото Лесего Макготи.

По словам главы МИД РФ, Путин подтвердил, что "эти инициативы остаются на столе", но поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу и Лаврову больше об этих инициативах никому не напоминать.

"Когда наши коллеги созреют, мы будем готовы на эти темы вести профессиональный конкретный не политизированный разговор. Майк Помпео вчера эту тему не затронул, значит, пока американцы не созрели", — подчеркнул Лавров.

Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.