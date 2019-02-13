Японцы призвали заплатить за Курилы. Много ли они хотят

Глава японского МИД Таро Коно заявил, что мирный договор по итогам Второй мировой войны будет подписан лишь при условии выплаты Россией материальной компенсации за Южные Курилы. Токио обосновывает это тем, что "северные территории" были "незаконно оккупированы". Москва не согласна с такой интерпретацией истории. Удастся ли сторонам прийти к компромиссу и как договаривались о репарациях в других войнах, разбиралось РИА Новости

Репарация за "оккупацию" Курил

"Теоретически заключение мирного договора означает не только выход из состояния войны, завершение территориального спора, но также и решение проблемы, связанной с военными компенсациями", — заявил журналистам Таро Коно, не уточнив размеры компенсаций и, самое главное, — кто будет их выплачивать.

Заявление министра Коно прозвучало неожиданно. Ведь в преддверии январской встречи Владимира Путина Синдзо Абэ зарубежные СМИ со ссылкой на источники в японском правительстве, наоборот, сообщали о готовности Токио отказаться от каких-либо материальных претензий к Москве. Более того, это собирались зафиксировать документально.

Но по итогам встречи лидеры двух стран в очередной раз подтвердили лишь готовность подписать мирный договор, взяв за основу советско-японскую декларацию от 1956 года. Именно это соглашение позволило странам шестьдесят лет назад возобновить дипломатические отношения.

Официально двусторонний документ так и не вступил в силу из-за неготовности переговорщиков идти на компромиссы. Но именно в нем подробно оговаривался вопрос о военных выплатах после провозглашения мира. Согласно шестому пункту декларации, СССР отказывался от всех репарационных претензий к Японии . Стороны согласились, что оба государства, их организации и граждане впредь не будут выдвигать друг другу каких-либо материальных претензий, возникших в результате войны.

Поскольку декларацию от 1956 года так и не подписали, Токио в дальнейшем не раз настаивал на том, что Москва обязана компенсировать материальный ущерб за выселение с Курил японских граждан. Российские власти напоминали, что во Второй мировой войне именно Япония была страной-агрессором. Значит, как раз она и должна выплачивать репарации. Есть и еще один аргумент: с 1945 года Советский Союз вложил немало средств в развитие инфраструктуры Южно-Курильской гряды.

Новый курс — старые недопонимания

В 2012 году Синдзо Абэ провозгласил новый курс в отношениях с Россией. В Москве были не против возобновления диалога о послевоенном мире с Токио. Однако выдвинули условие — мирный договор подпишут после признания Японией итогов войны. Это означало в том числе признание суверенитета Москвы над Курилами.

В прошлом году Владимир Путин пошел дальше и предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор без каких-либо предварительных условий. Тот лишь отшутился.

В ноябре по итогам встречи в Сингапуре Путина и Абэ позиция Токио по репарациям смягчилась. Японские власти сами заговорили о возможном отказе от компенсаций в случае решения территориального спора с Россией.

Нынешнее ужесточение риторики японской стороны может быть связано с тем, что январские переговоры на высшем уровне были неоднозначно восприняты внутри самих стран. И заявление главы японского МИД прозвучало как раз в унисон с общественным мнением в Японии.

"Нет ни победителей, ни побежденных"

В истории двусторонних отношений вопрос о военных репарациях поднимается не в первый раз. По итогам Русско-японской войны 1905 года Япония как победившая сторона пыталась выдвинуть царю Николаю II неподъемные материальные претензии. Однако потери обеих сторон в конфликте были столь велики, что говорить о чьей-то финансовой выгоде не приходится.

Начавшее еще в 1904 году противостояние двух монархий имело целью установить контроль над китайской Маньчжурией, Кореей и портами Порт-Артур и Дальний. Этому предшествовала растущая озабоченность России, Германии и Франции усиливавшейся экспансией Японии на Дальнем Востоке.

В 1896 году Россия заключила с Китаем оборонительный союз и занялась прокладкой туда железной дороги, которая могла использоваться для переброски войск. Через два года китайцы передали в аренду российской стороне северо-восточную область, которая в Европе именовалась Порт-Артур. Здесь разместилась Тихоокеанская эскадра российского флота, что в итоге и спровоцировало конфликт с Японией. К этому моменту под контролем японцев уже были Корея и Маньчжурия.

Без объявления войны в 1904 году японцы атаковали порт-артурский флот, что положило начало вооруженному противостоянию. В результате длящихся почти два года сражений, которые перекинулись на весь Дальний Восток, Россия вынуждена была отступить и признала поражение. Обе стороны понесли большие потери. С российской стороны убито свыше 50 тысяч человек. Военные траты составили 2,452 миллиона рублей. Япония потеряла 86 тысяч убитыми. Материальные расходы в несколько раз превысили российские, и к концу войны внешний долг Японии достиг два миллиона четыреста иен.

Несмотря на победу, именно японская сторона при посредничестве США призвала российские власти начать переговоры. Итогом стал Портсмутский мирный договор, содержавший пункт о территориальных уступках, на которые согласилась пойти Россия в пользу Японии.

При этом русские отказались выплачивать репарации в размере 1,2 миллиарда иен, на которых настаивал Токио, объяснив это тем, что обе стороны понесли серьезные человеческие и материальные потери, поэтому в этой войне "нет ни победителей, ни побежденных". Истощенное войной японское правительство скрепя сердце приняло это условие.

Портсмутский мирный договор был расторгнут в сентябре 1945 года после разгрома Японии во Второй мировой войне.

Эхо прошедшей войны

В новейшей истории самые большие репарации выплачивала Германия по итогам Второй мировой войны. Размер компенсаций установили еще в феврале 1945 года на Ялтинской конференции, где лидеры стран антигитлеровской коалиции оговаривали послевоенный мировой порядок. Общую сумму репараций в 20 миллиардов долларов объявил Сталин. Он выдвинул условие: половину должен получить Советский Союз.

На Потсдамской конференции в августе 1945-го Сталин, Рузвельт и Черчилль решали, как проигравшая сторона будет выплачивать военные контрибуции. Все сошлись во мнении, что они могут быть выплачены не только в денежной форме, но и в виде заводов, машин, оборудования, товарных запасов и немецких вложений за рубежом. С оккупированных Великобританией и США территорий Германии по 25 процентов демонтированного оборудования должно было перейти в пользу Советов.

В 2000 году Министерство финансов Германии подготовило отчет о размере выплаченных странам-победительницам репараций. Из документа следует, что СССР получил немецкого имущества на сумму 15,8 миллиарда долларов. Что касается Великобритании, США и Франции, то они по итогам войны вывезли из Германии оборудования на 1,2 миллиарда долларов и 277 тонн золота. Под контроль этих стран перешло и зарубежное имущество разгромленного рейха на сумму четыре миллиарда долларов.

Выплаты компенсаций жертвам нацизма продолжаются до сих пор. Более 1,66 миллиона граждан России, Чехии, Польши уже получили от немцев выплаты на сумму 4,4 миллиарда евро. Самые крупные выплаты в размере 1,149 миллиарда евро получила еврейская сторона. При этом родственники подвергшихся холокосту граждан продолжают получать от Германии пенсии и социальные выплаты.

Стоит отметить, что по итогам Первой мировой войны Германия выплачивала странам Антанты репарации только в денежной форме. Сумма выплат была эквивалентна 100 тысячам тонн золота. Это подточило и без того ослабленную войной немецкую экономику. Пришедший к власти в 1933 году Гитлер отменил эти выплаты. Объявленная им новая мировая война стала в том числе и местью за высокие контрибуции.