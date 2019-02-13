«Тушеваться не нужно». Политолог о вероятности новых санкций против РФ

Василий Небензя. США столько говорят о введении новых санкций против России , что в Москве к этому привыкли и не обращают внимания, заявил журналистам во вторник российский постоянный представитель при ООН

Газета Financial Times ранее написала со ссылкой на источники, что США и Евросоюз близки к тому, чтобы принять новые санкции против России в ответ на инцидент в Керченском проливе.

"Они говорят об этом все время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания", — сказал Небензя. Он добавил, что "мы уже четыре года через это проходим".

"В ноябре прошлого года ожидалось принятие так называемого "второго пакета" санкций против России, инициированных Вашингтоном. Там был ряд позиций в пропагандистском плане болезненных, как считают, очевидно, в США, и не очень значимых в экономическом плане. По некоторым причинам этот пакет "завис", его не приняли. А сейчас в СМИ зашла речь о том, что все-таки какие-то санкции могут быть приняты. Поводом называют инцидент в Керченском проливе. Это говорит о том, что даже серьезного повода для санкций у западных стран нет", — сказал Андрей Суздальцев. Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik оценил вероятность введения новых санкций против РФ

Расчет идет на пропагандистский эффект, считает он.

"Сейчас идет определенная игра вокруг возможности введения новых санкций с целью оказать на нас давление. Я думаю, что нам здесь как-то сильно тушеваться и беспокоиться не стоит. Все сферы, в которых по нам реально могли быть нанесены путем санкций какие-то удары, уже давно выбраны. А к блокированию, например, экспорта наших энергоносителей и Запад в целом, ни США не готовы — давление идет по частным направлениям, например, вокруг "Северного потока-2". Поэтому, думаю, разговоры о санкциях нацелены в основном на пропагандистский эффект. Возможно, толчком к этому послужило то, что основные рейтинговые агентства повысили на днях инвестиционный рейтинг России. И вот в ответ на это запускают такие слухи, чтобы как-то сбить практические последствия повышения рейтинга", — полагает Андрей Суздальцев.

В конце ноября 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу. Они вторглись во временно закрытую акваторию территориального моря, опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников, которым, в свою очередь, пришлось задержать корабли. Все 24 моряка, находившихся на них, были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы.