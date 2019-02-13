США столько говорят о введении новых санкций против России, что в Москве к этому привыкли и не обращают внимания, заявил журналистам во вторник российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.
Газета Financial Times ранее написала со ссылкой на источники, что США и Евросоюз близки к тому, чтобы принять новые санкции против России в ответ на инцидент в Керченском проливе.
"Они говорят об этом все время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания", — сказал Небензя. Он добавил, что "мы уже четыре года через это проходим".
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"В ноябре прошлого года ожидалось принятие так называемого "второго пакета" санкций против России, инициированных Вашингтоном. Там был ряд позиций в пропагандистском плане болезненных, как считают, очевидно, в США, и не очень значимых в экономическом плане. По некоторым причинам этот пакет "завис", его не приняли. А сейчас в СМИ зашла речь о том, что все-таки какие-то санкции могут быть приняты. Поводом называют инцидент в Керченском проливе. Это говорит о том, что даже серьезного повода для санкций у западных стран нет", — сказал Андрей Суздальцев.
Расчет идет на пропагандистский эффект, считает он.
"Сейчас идет определенная игра вокруг возможности введения новых санкций с целью оказать на нас давление. Я думаю, что нам здесь как-то сильно тушеваться и беспокоиться не стоит. Все сферы, в которых по нам реально могли быть нанесены путем санкций какие-то удары, уже давно выбраны. А к блокированию, например, экспорта наших энергоносителей и Запад в целом, ни США не готовы — давление идет по частным направлениям, например, вокруг "Северного потока-2". Поэтому, думаю, разговоры о санкциях нацелены в основном на пропагандистский эффект. Возможно, толчком к этому послужило то, что основные рейтинговые агентства повысили на днях инвестиционный рейтинг России. И вот в ответ на это запускают такие слухи, чтобы как-то сбить практические последствия повышения рейтинга", — полагает Андрей Суздальцев.
В конце ноября 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу. Они вторглись во временно закрытую акваторию территориального моря, опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников, которым, в свою очередь, пришлось задержать корабли. Все 24 моряка, находившихся на них, были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией и связал его с низким рейтингом украинского коллеги Петра Порошенко накануне выборов президента страны. Путин добавил, что на украинских кораблях находились сотрудники СБУ, которые и руководили операцией.