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Горбачев предсказал России новую ядерную гонку с США 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскрыл цель выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он написал в колонке для принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости».
Он отметил, что ДРСМД «все эти годы» служил безопасности России и исключал возможность появления вблизи ее границ «оружия обезглавливающего удара». После решения США о выходе из Договора достигнутое во времена окончания Холодной войны оказывается под угрозой, а ход событий может развернуться в обратном направлении.
По его словам, Вашингтон преследует цель получить абсолютное военное превосходство.
«За решением США о выходе из договора стоят не те причины, на которые ссылаются американские лидеры, а совсем другое: стремление США освободиться от любых ограничений в сфере вооружений, (…) диктовать миру свою волю», — считает Горбачев.
Горбачев прокомментировал аргументы Вашингтона о наличии ракет средней дальности у Китая, Ирана и КНДР. Он обратил внимание, что ядерный арсенал всех стран в 10-15 раз меньше, чем у России и США.
По мнению Горбачева, решение американского президента Дональда Трампа приведет к дестабилизации мировой стратегической ситуации, новой гонке вооружений и непредсказуемости мировой политики. Он призвал Вашингтон к диалогу с Москвой и отказу от «милитаризации мышления».
«Нужно осмыслить создавшуюся ситуацию и, главное, действовать, чтобы не дать миру скатиться в гонку вооружений, конфронтацию, вражду. Несмотря ни на что, я верю, что это все-таки в наших силах», — резюмировал бывший президент СССР.
Горбачев подписал ДРСМД вместе с президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.
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Комментарии12
Политика , Армия , Оружие , Михаил Горбачев , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Демьян Кудрявцев , Ведомости , США
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