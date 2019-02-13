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В Сочи за деньгами: зачем Лукашенко едет к Путину 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: ТАСС
На этой неделе российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся дважды. В декабре лидеры тоже встречались два раза: Минск хотел договориться с Москвой о компенсации в размере $300 млн за нефтяной налоговый маневр, который проводится в России, но денег Лукашенко не дали. Зато пригласили покататься на лыжах. Вряд ли Белоруссии удастся добиться компенсации от России и в этот раз, говорят эксперты.
В среду, 13 января, в Сочи стартуют переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Встреча пройдет в первый день работы Российского инвестиционного форума (РЭФ).
Встречаться президенты в Сочи планируют дважды. Кроме переговоров 13 февраля, коллеги встретятся еще и 15 февраля.
Тема заявленной встречи политиков 13 февраля — двусторонние отношения и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.
В пятницу, 15 февраля, к политикам присоединятся министры культуры, образования и спорта двух стран, чтобы обсудить взаимодействие Москвы и Минска в культурно-гуманитарной сфере.
В последнее время белорусский лидер зачастил со своими визитами в Россию. Так, в декабре политики встречались дважды в Москве.
Встречу президентов 25 декабря инициировал Лукашенко.
При этом цель, с которой Лукашенко приезжал в Москву, была ясна с самого начала — добиться у Владимира Путина компенсации, чтобы покрыть выпадающие в результате налогового маневра в нефтянке доходы бюджета.
Налоговый маневр, который Россия начала в 2019 году, привел к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга. По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ составят за год порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель.
Как неоднократно заявлял Лукашенко, налоговый маневр в российской нефтянке представляет «угрозу для независимости». Он также пообещал «не допустить» присоединения Белоруссии к России. По его словам, Минску была обещана компенсация за более глубокую интеграцию. Например в формате единого Союзного государства России и Белоруссии.
«Некоторые напрямую говорят: ну, мы пока не готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав России, и точка. Можно просто сказать: получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — отмечал Лукашенко.
В Москве в свою очередь отмечали, что договоренностей между двумя странами о компенсации не было. Это дело доброй воли, и Москва проявлять ее не хотела. Как заявлял, в частности, министр финансов Антон Силуанов, «налоговый маневр — внутренние дело» России.
При этом у Москвы также накопились претензии к Минску.
«Мы говорим (Минску — «Газета.Ru»), что вы наш сосед, наш союзник, но в последнее время доверие потеряно. Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары — сигареты, наши рынки заполняют», — отмечал Силуанов.
Несмотря на то, что белорусский президент очень не хотел «тащить в новый год» имеющиеся проблемы, Лукашенко уехал после переговоров 25 декабря тогда в Минск фактически ни с чем. Переговоры продолжались более четырех часов, но политики договорились только о создании рабочей группы по интеграции и о новой встрече.
Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко еще раз в Москву прямо в канун Нового года. Встреча состоялась 29 декабря в Кремле.
Переговоры опять были долгими, продолжаясь три с половиной часа.
Как пояснял тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопросы большей интеграции России и Белоруссии и финансовых потерь Минска от налогового маневра нефтяной отрасли РФ обсуждались независимо друг от друга.
В итоге денег Минску опять не дали. Лидеры обменялись дежурными улыбками и поздравлениями с наступающим Новым годом.
Александр Лукашенко, несмотря на свою любовь к спорту, даже отказался тогда от предложения Владимира Путина сыграть в хоккей на Красной площади в товарищеском матче «Ночной лиги».
«Александру Григорьевичу я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Понять его можно. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 24».
При этом, как отмечал тогда Путин, политики договорились, что «увидятся и поиграют вместе, и на лыжах покатаются».
Но даже в случае спортивных прогулок по Красной поляне, вряд ли это приблизит Лукашенко к цели.
«Очевидно, что во время этой встречи большое внимание будет уделено старым неразрешенным проблемам. То есть речь пойдет дальше об урегулировании проблем, возникших из-за проводимого РФ «нефтяного» маневра. Вряд ли Александр Лукашенко сможет добиться каких-то изменений, поскольку, несмотря на разногласия, российская нефть продолжает идти в соседнюю страну в прежних объемах, и Белоруссия в этом вопросе находится пока в более уязвимом положении.
Москва со своей стороны будет говорить о сотрудничестве двух стран в рамках Союзного договора. Скорее всего, будут затронуты вопросы качества поставляемого из Белоруссии продовольственного сырья и готовой продукции», — говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
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Комментарии8
Политика , В мире , СНГ , Статьи , Антон Силуанов , Дмитрий Песков , Алексей Антонов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минфин , Газета.Ru , Сочи
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