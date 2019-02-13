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Трампа обвинили в планировании «империалистической войны» против Венесуэлы 

РИА Новости 21 час назад
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Объединенная национальная антивоенная коалиция (UNAC) обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в планировании «империалистической войны» против Венесуэлы — наподобие того, как Америка действовала около 170 лет назад.
"Администрация Трампа и ее высокопоставленные должностные лица, от советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона до вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео, хотят пустить в ход отвратительную доктрину Монро 1823 и… сделать из Венесуэлы страну при императорском американском заднем дворе", — говорится в релизе организации.
В нем добавляется, что «цель всех этих мероприятий состоит в том, чтобы стереть раз и навсегда суверенное правительство Венесуэлы, Кубы и Никарагуа».
Поэтому организация запланировала акции протестов против политики США в отношении Венесуэлы 23 февраля по всей стране и 30 марта в Вашингтоне.
Доктрина Монро 1823 — декларация принципов внешней политики США ("Америка для американцев"), провозглашённая 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к конгрессу США. В 1840-е годы эта доктрина послужила прикрытием для присоединения к США территорий, принадлежащих на тот момент Мексике.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США».
Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Политика , В мире , Конфликты , Латинская Америка , США , Джеймс Монро , Николас Мадуро , Джон Болтон , Дональд Трамп , Майк Пенс , Администрация США , ОАК , РИА Новости , Венесуэла
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