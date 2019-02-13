Трампа обвинили в планировании «империалистической войны» против Венесуэлы

"Администрация Трампа и ее высокопоставленные должностные лица, от советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона до вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео, хотят пустить в ход отвратительную доктрину Монро 1823 и… сделать из Венесуэлы страну при императорском американском заднем дворе", — говорится в релизе организации.

В нем добавляется, что «цель всех этих мероприятий состоит в том, чтобы стереть раз и навсегда суверенное правительство Венесуэлы, Кубы и Никарагуа».

Поэтому организация запланировала акции протестов против политики США в отношении Венесуэлы 23 февраля по всей стране и 30 марта в Вашингтоне.

Доктрина Монро 1823 — декларация принципов внешней политики США ("Америка для американцев"), провозглашённая 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к конгрессу США. В 1840-е годы эта доктрина послужила прикрытием для присоединения к США территорий, принадлежащих на тот момент Мексике.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро , избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США».

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.