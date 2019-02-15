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Путин раскрыл удел «независимых государств» 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил об отсутствии в мире полностью независимых государств. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 15 февраля.
«Полностью независимых государств в мире не существует, современный мир — это мир взаимозависимостей», — сказал российский лидер.
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи 13 февраля. Планировалось, что в течение трех дней президенты обсудят российско-белорусские отношения, налоговый маневр РФ в нефтяной отрасли, деятельность Союзного государства. В первый день встречи Путин и Лукашенко покатались на лыжах на одном из сочинских склонов. После Лукашенко назвал сочинские трассы «родным домом».
Последняя встреча президентов состоялась 29 декабря 2018 года в Кремле. Они обсудили осуществляемый Москвой налоговый маневр, но не пришли к взаимопониманию. Эту же тему лидеры стран затрагивали на четырехчасовой встрече 25 декабря.
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Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости
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