Путин раскрыл удел «независимых государств»

«Полностью независимых государств в мире не существует, современный мир — это мир взаимозависимостей», — сказал российский лидер.

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи 13 февраля. Планировалось, что в течение трех дней президенты обсудят российско-белорусские отношения, налоговый маневр РФ в нефтяной отрасли, деятельность Союзного государства. В первый день встречи Путин и Лукашенко покатались на лыжах на одном из сочинских склонов. После Лукашенко назвал сочинские трассы «родным домом».

Последняя встреча президентов состоялась 29 декабря 2018 года в Кремле. Они обсудили осуществляемый Москвой налоговый маневр, но не пришли к взаимопониманию. Эту же тему лидеры стран затрагивали на четырехчасовой встрече 25 декабря.